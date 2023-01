Eksplorasi Keindahan dan Keunikan Canggu, Bali

Pengalaman Yang Lebih Eksotis

Selain itu, jika Anda mencari pengalaman yang lebih eksotis, Canggu juga menawarkan berbagai jenis aktivitas outdoor yang menyenangkan. Anda dapat mengunjungi Tegalalang Rice Terrace, yang merupakan salah satu tempat wisata terkenal di Bali, yang terkenal dengan pemandangan sawah yang indah dan suasana pedesaan yang autentik.

Anda juga dapat mengunjungi Gunung Batur, sebuah gunung berapi yang terkenal di Bali, yang dapat dinaiki pada malam hari untuk menikmati pemandangan matahari terbenam yang indah. Anda juga dapat mengunjungi Tirta Empul, sebuah tempat suci Hindu yang terkenal dengan air sumber murni yang dipercayai memiliki kekuatan spiritual.

Canggu juga merupakan tempat yang cocok untuk berbelanja. Anda dapat menemukan berbagai toko yang menjual pakaian, aksesoris, dan kerajinan tangan. Beberapa tempat yang harus dikunjungi diantaranya adalah The Little Things She Needs, Gypsy, dan Spell & The Gypsy Collective.

Secara keseluruhan, Canggu adalah tempat yang tepat untuk mengejar karir, menikmati keindahan alam, mengejar kesenangan, menjaga kesehatan, dan mengejar aktivitas outdoor. Jadi, jangan ragu untuk mengunjungi Canggu dan mengeksplorasi semua yang ditawarkan oleh tempat ini.