Makeup Glamor yang Mudah Diterapkan

Makeup glamor memberikan kesan mewah dan elegan pada penampilan seseorang. Namun, tidak semua orang memiliki waktu atau kemampuan untuk membuat tampilan glamor yang sempurna. Jangan khawatir, dalam artikel ini, kami akan memberikan tutorial makeup glamor yang mudah diterapkan dan akan membuat Anda tampil cantik dan elegan dalam waktu singkat!

Langkah 1: Bersihkan dan Siapkan Wajah

Langkah pertama sebelum melakukan makeup adalah membersihkan dan menyiapkan wajah. Cuci wajah dengan sabun pembersih yang lembut, lalu gunakan toner untuk membersihkan sisa-sisa kotoran yang tertinggal. Setelah itu, gunakan pelembap untuk menjaga kelembaban wajah.

Langkah 2: Aplikasikan Foundation

Setelah wajah bersih dan lembab, langkah berikutnya adalah mengaplikasikan foundation. Pilihlah foundation dengan warna yang sesuai dengan warna kulit Anda. Oleskan foundation pada wajah secara merata dengan menggunakan spons atau kuas. Pastikan bahwa foundation menyatu dengan kulit wajah Anda.

Langkah 3: Gunakan Concealer

Untuk menyamarkan noda hitam atau bekas jerawat pada wajah, gunakan concealer. Pilihlah concealer dengan warna yang sesuai dengan warna foundation Anda. Aplikasikan concealer pada area yang perlu disamarkan, seperti di bawah mata, dagu, dan hidung. Setelah itu, ratakan dengan jari atau spons.

Langkah 4: Aplikasikan Blush On

Gunakan blush on pada tulang pipi untuk memberikan efek wajah yang segar dan cerah. Pilihlah warna blush on yang cocok dengan warna kulit Anda. Oleskan blush on pada tulang pipi dan ratakan dengan kuas.

Langkah 5: Gunakan Eyeliner

Untuk memberikan kesan mata yang tajam dan glamor, gunakan eyeliner. Pilihlah eyeliner yang cocok dengan warna kulit dan rambut Anda. Aplikasikan eyeliner pada garis bulu mata dan ratakan dengan jari atau kuas.

Langkah 6: Aplikasikan Maskara

Untuk memberikan tampilan mata yang dramatis, gunakan maskara. Aplikasikan maskara pada bulu mata secara merata dari pangkal hingga ujung. Pilihlah maskara yang dapat memberikan volume dan panjang pada bulu mata Anda.

Langkah 7: Gunakan Lipstik

Langkah terakhir adalah menggunakan lipstik. Pilihlah warna lipstik yang cocok dengan warna kulit dan makeup Anda. Oleskan lipstik pada bibir dan ratakan dengan jari.